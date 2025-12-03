Bakan Uraloğlu açıkladı: Kırıkkale - Çorum Hızlı Tren Hattı’nda çalışmalar hızlandı



ULUSLARARASI LOJİSTİĞE STRATEJİK KATKI



Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara-Kırıkkale(Delice)-Çorum-Samsun hattı, ilerleyen aşamalarda yapımı planlanan Kırıkkale (Delice) – Kırşehir – Aksaray Hızlı Demiryolu Hattı ile birleşerek, doğu batı ve kuzey-güney koridorlarının bir bütün olarak çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle projemiz, Türkiye'nin hem Orta Koridor'da hem de Kalkınma Yolu Projesi'nde etkinliğini artırmak için kritik bir role sahip. Bu proje, Karadeniz havzası ve Samsun Limanı'nın, Akdeniz havzası ve İskenderun ve Mersin Limanları ile bağlantısını sağlayarak kuzey-güney koridorunu güçlendirecek, böylece Karadeniz ve Akdeniz limanları arasındaki intermodal ulaşım ağını tamamlayacak. Hattımız, karayollarındaki ağır trafik yükünün demiryolları ile dengelenmesi, lojistik maliyetlerin azaltılması ve taşımacılığın sürdürülebilir hale getirilmesi açısından stratejik önem taşıyor." dedi.