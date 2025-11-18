Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk boğazlarından 9 ayda yaklaşık 63 bin gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın 9 ayında boğazlardan geçen gemi istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, deniz ulaşımı açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710, Çanakkale Boğazı'ndan 33 bin 26 gemi geçiş yaptı. Böylece yılın 9 ayında boğazlarımızdan 62 bin 736 gemi geçti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu gemilerin 21 bin 235'inin genel kargo,11 bin 437'sinin de dökme yük gemisi olduğunu söyledi.

Konteyner gemisi sayısının da 9 ayda 7 bin 959'a ulaştığını aktaran Uraloğlu, boğazlardan bu dönemde 1 milyar 181,8 milyon gros tonluk geminin geçtiğini bildirdi.