Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni’nde konuştu: Yıllık 5,2 milyar lira tasarruf edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, karayolunun, lojistik sisteminin ana damarlarından birisini teşkil ettiğini vurgulayarak, "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de karayolları, sanayi, turizm, tarım, ticaret faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur. Son 23 yılda, karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla erişilebilir hale getirdik ve donattık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, gerçekleştirdikleri yatırımların sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını da beraberinde getirdiğini aktardı.

Uraloğlu, "Hiç şüphesiz Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuz da bu vizyonun en yeni halkalarından biri olarak, İç Anadolu'nun sanayi ve tarım potansiyelini küresel pazarlara daha güçlü bir şekilde bağlayacaktır ulaştıracaktır" şeklinde konuştu.