Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye ile Macaristan arasındaki uçak seferi sayısı 3’e katlanacak

"İLİŞKİLERİ İLERİ SEVİYEYE TAŞIYACAK"

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Macaristan arasında uzun süredir devam eden hava ulaştırması müzakerelerinin sonuçlandığını belirterek, yeni anlaşmanın iki ülke arasındaki havacılık ilişkilerini ileri bir seviyeye taşıyacağını söyledi.

Yeni anlaşmanın, onay sürecinin tamamlanmasıyla iki ülke arasında 28 Haziran 1966'da imzalanan mevcut hava ulaştırması anlaşmasının yerini alacağını dile getiren Uraloğlu, "Bu anlaşma, Türkiye'nin uzun bir aradan sonra bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeyle imzaladığı ilk hava ulaştırması anlaşması olması bakımından da önemlidir. Yaklaşık 2,5 yıl süren titiz müzakerelerin ardından ortaya çıkan anlaşmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay süreci tamamlanacak. Ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla, halihazırda haftalık 35 frekans olan yolcu seferi hakkı, ilk aşamada 98 frekansa çıkacak, kargo seferi hakkı da haftalık 7 frekanstan 14 frekansa yükselecek. Ayrıca bu kapasitenin ilerleyen yıllarda kademeli olarak daha da artırılmasının önü açıldı." ifadesini kullandı.