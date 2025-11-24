Bakan Uraloğlu, Gürcistanlı mevkidaşıyla stratejik işbirliğini görüştü

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.11.2025 15:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu görüşmeye ilişkin "İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler konusunda istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler konusunda istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

