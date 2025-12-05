Bakan Uraloğlu iki ili birbirine bağlayan Dallıkavak Tüneli için tarih verdi

Erzurum-Rize arasında bulunan ve yapımı devam eden Dallıkavak Tüneli Projesi'ni inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah 2026 yılının ilk yarısı içerisinde biz burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize akışını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'u Rize'ye bağlayacak Dallıkavak Tüneli Projesi inşaatını inceledi. Tünel inşaatını gezen Uraloğlu, tünelde kazı ve destekleme çalışmalarında sona gelindiğini belirti.

Bakan Uraloğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bugün Erzurum ziyaretlerimiz kapsamında öncelikle Kırık Tüneli'ni ziyaret ettik. Oradaki çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Sizleri de bilgilendirdik. Dönüş güzergahımızda Dallıkavak Tüneli, Dallıkavak geçişini bypass eden en kritik kesimi Dallıkavak Tüneli'ni beraberce heyetimizle beraber inceledik. Milletvekillerimiz, valimiz, il başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla, karayollarından inceledik. 3 bin 500 metre uzunluğunda Dallı kavak geçişini baypas eden hem trafik güvenliğini sağlamış olacak hem de kış şartlarında işimizi kolaylaştırmış olacak.

Tünelin içerisinden biz geçtik. Aşağı yukarı kazı ve destekleme işleri bitti. Nihai beton kaplaması az bir eksiğimiz kaldı, Kış şartları şu an müsaade ediyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir problemimiz kalmadığını söyleyebiliriz. Hedefimiz bu senenin sonu açmaktı. Ancak tünelde bazen ön görmediğimiz gelişmeler olabiliyor.

Ummadığımız bir zeminle karşılaştığımız için küçük bir göçük oldu. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadı. İnşallah 2026 yılının ilk yarısı içerisinde biz burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize akışını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız.

Zaten yaklaşık 7 bin 100 metrelik Kırık Tüneli'ni de bitirdiğimiz zaman önümüzde çok bir engel kalmamış olacak. Ve bura 196 kilometreyle Erzurum'u en kısa yol olan Ovit geçişiyle, Kırık geçişiyle, Dallıkavak geçişiyle inşallah Karadeniz'e, Rize'ye bağlamış olacağız. Arkadaşlarıma ben kolaylıklar diliyorum."