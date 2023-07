Bakan Uraloğlu: Toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü binası konferans salonunda düzenlenen Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 20 bin işçiyi kapsayan 20. Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Toplantıda Bakanlık ve Genel Müdürlük personelinin yanı sıra Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye Yol-İş Sendikası (YOL-İŞ) temsilcileri yer aldı.



Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak personellerine verdiklerini söylediği değeri ve sağladıklarını söylediği imkanların personeller için ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Sizlerin çalışma azminizi ve motivasyonunu yükselttiği gibi Bakanlığımızın kurumsal kimliğinin güçlenmesinde de büyük rol oynadığını çok iyi biliyoruz. Her daim nihai amacımız birimlerimizde çalışan tüm mensuplarımızın çalışma verimini en üst seviyeye çıkartmaktır. Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olamaz" diye konuştu.



Peygamber Efendimiz'in "işçinin ücretini teri kurumadan verin" hadisini ele alan Uraloğlu, "Bizler, çalışana haklarının verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiren bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu nedenle sosyal diyalogla işçi ve işverenlerimiz arasındaki hak ve hukuku her daim gözetme gayretinde olduk. Bize göre çalışanın, hizmet edenin yeri çok ayrıdır. Çalışan kesim üretimi etkileyen, kaliteyi artıran en önemli kesimdir. Bu nedenle toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak olmuştur" dedi.



Her iki kurum içinde yapılan sözleşmeleri inceledikleri bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Hazırlanan protokolle işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarında hatırı sayılır kazanımları olacak hayırlısıyla. Bir de müjde verelim sizlere istiyorum: Toplu iş sözleşme farklarınız da en kısa sürede inşallah ödenmiş olacak. Bundan sonra da yeni bir azim ve heyecanla çalışmalarınızı sürdüreceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının yükseltilmesi için çalışma başlattığını belirterek, "Yeni düzenleme yapılacak bu vesileyle. Tüm emeklilerimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Son 5 yılda pandemi ve yakın coğrafyamızda cereyan eden savaşlara rağmen, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için gayret gösterdik. Kimsenin şüphesi olmasın ki önümüzdeki dönemlerde de refah kaybı yaşayanlara yönelik destekleyici çalışmaları artırma çabası içerisinde olacağız" diye konuştu.



Son 21 yılda ulaşım alanında 'reform' niteliğinde çalışmalara imza attıklarını savunan Bakan Uraloğlu, "Bu başarılara giden yol, elbette belirlenen hedeflere inanarak, tutkuyla kenetlenerek ve özveri ile inşa edilmiş bir takım ruhuyla gerçekleşmiştir. Sizler de bu ruhu yaşayan ve büyük işler başaran bir ailenin üyelerisiniz. Bu başarılar sizlerin özverili çalışmalarıyla mümkün hale gelmiştir. Sizlerle ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Özellikle ulaştırma alanında bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de karayollarının ağırlığı çok fazla yer kaplamaktadır" değerlendirmesini yaptı.



21 yıl önce Türkiye'nin 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yaptığımız çalışmalarla bölünmüş yol uzunluğunu tam beş katına çıkardık. Şimdi 29 bin kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 dan, tam 77'ye yükselttik. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Geçilmez denen dağları deldik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdırdık. Bu sürede daha çok çalışmak zorunda kaldınız. Sizleri çok yorduk. Ama hep birlikte karşılığını da aldık. Ve sizler bir köprümüzden, bir tünelimizden ya da sizi sevdiklerinize götüren bir yolumuzdan geçerken buralarda emeğim var, katkılarım var diyeceksiniz" dedi.



Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından imza törenine geçildi. İmza töreninde Bakan Uraloğlu ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay himayesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Arman, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek ve YOL-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar toplu iş sözleşmesini imzaladı.



Tören, Arman, Çiçek ve Ağar'ın protokole hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.