Bakan Uraloğlu’ndan Gazze mesajı: Türkiye mazlumların sesi, insanlığın umudu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İstanbul Adalar "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na katıldı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, milletimizin her bir ferdine dokunmayı, sesini duymayı, taleplerini dinlemeyi görev biliyoruz." diye konuştu.

YAPARSA AK PARTİ YAPAR

"Yaparsa AK Parti yapar" sloganını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Bu, milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçektir. Bu yıl 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' temasıyla saha çalışmalarımızı yürütürken, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, güçlü bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. Kapısını çalmadığımız hane, selam vermediğimiz esnaf, dinlemediğimiz bir yürek kalmayana dek bu buluşmalarımız devam edecek. Çünkü bizim siyasetimiz, milletimizle omuz omuza, gönül gönüle olmaktır." ifadelerini kullandı.

"VESAYETİN ZİNCİRLERİNİ KIRDIK"

2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Vesayetin zincirlerini kırdık. Yol, köprü, havalimanı, hastane, okul, üniversite, fabrika gibi dev eserler inşa etmekle yetinmedik; milletimizin hayallerine korkusuzca koşacağı bir Türkiye'yi inşa ettik." dedi.

"BİNLERCE FİLİSTİNLİ KARDEŞİMİZİN KATLEDİLDİĞİ ZULME KARŞI, TÜRKİYE OLARAK DİMDİK AYAKTAYIZ"

Bugün Türkiye'nin masada ve sahada sözü dinlenen, bileği bükülemeyen bir ülke olduğunu dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' haykırışıyla küresel adaletsizliklere meydan okuyoruz.

Türkiye, mazlumların sesi, insanlığın umudu oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşması hepimizi gururlandırdı. Bütün dünyaya mazlumların gür sesi olarak haykırdı. Allah ondan razı olsun. Binlerce Filistinli kardeşimizin katledildiği zulmü dünyaya duyurduk ve Türkiye olarak bu mezalime karşı ayakta durduk. Diplomasi masasında, sahada, insani yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."

"TERÖRLE MÜCADELEYE HARCANAN KAYNAKLARI, ARTIK ÜRETİME, TEKNOLOJİYE, REFAHA YÖNLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin, bugün tarihi bir dönüşümün içinde olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye vizyonuyla, yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere önemli bir eşikteyiz. Maalesef terör, ülkemize 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkardı. Bu sanayiye, üretime, refaha dönüşseydi, milletimize dağılsaydı bugün çok daha başka bir Türkiye olurdu. Ama artık bu karanlık defteri kapatıyoruz! Terörle mücadeleye harcanan kaynakları, artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz." dedi.

Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda bugün petrol üretildiğini, milli yatırımların yükseldiğini ifade eden Uraloğlu, "Mesela bakın geçtiğimiz günlerde 9,1 milyar lira yatırım bedeline sahip 3 karayolu projesinin açılışını yapmak için Tunceli'deydik. Terörün gölgesinin kalktıkça, Tunceli'ye yerli ve yabancı turist akını başladığını gördük. Bir zamanlar terörün kol gezdiği Tunceli dağlarında, bugün huzurun ve barışın hâkimiyetini görmek bizleri mutlu etti. Özetle anlatmak istediğim terörsüz bir Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine, milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır." açıklamasında bulundu.

"MUHALEFET BELEDİYELERİNDEKİ YOLSUZLUK İDDİALARI, MİLLETİMİZİN VİCDANINDA ÇOKTAN YARGILANDI"

Bu dönüşümü taçlandırmak için de millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan yeni bir anayasa, Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olacaktır. Yalnız tam bu tarihi hedeflere yoğunlaşmışken, maalesef terörden beslenenler, milletimizin birliği ve huzuru için atılan adımları karalamaya, sokakları kaosa sürüklemeye çalışıyor. Terörle mücadelede kazandığımız zaferleri hazmedemeyen bu zihniyet, siyasi çıkarları uğruna halkımızı yanıltmaya çalışıyor. Ancak milletimizin feraseti bu senaryolara asla geçit vermedi vermeyecek. Ayrıca, muhalefetin tutarsızlıkları ve verdiği sözlerin arkasında durmaması da hepimizin malumu. Sözlerinde durmadıkları gibi birbirlerini yiyorlar, birbirlerini ihbar ediyorlar, birbirleriyle kavga ediyorlar. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları, milletimizin vicdanında çoktan yargılandı."

Son olarak Bayrampaşa'da yaşananları hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın yerine yapılan seçimde, AK Parti'nin oylarında bir harf eksik veya altına çizgi konmuş gibi bahanelerle oylarımız sayılmadı. İlk sonuçlarda 19 oyla AK Parti adayı kazanmıştı, ancak bu iptal edildi. Bu süreç, hukuka taşınacak bir meseledir elbette. Çünkü adil ve adaletli bir seçim olmadığına inanıyoruz. Bir yanda taş üstüne taş koyan bizler, diğer yanda türlü algı oyunlarıyla milletimizi yanıltmaya çalışanlar." diye konuştu.

İSTANBUL'UN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA DEV YATIRIMLAR

İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeleri birer birer hayata geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "İstanbul'un ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 1,6 trilyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdik. 350 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 795 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 357 kilometreden 799 kilometreye çıkardık." dedi.

183 kilometre olan otoyol uzunluğunu 424 kilometreye yükselttiklerini belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulusal demiryolu ağını 199 kilometreden alıp 402 kilometreye ulaştırdıklarının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. İstanbul'u bir baştan diğer başa; Marmaray, Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metroları ve İstanbul Havalimanı -Arnavutköy Kesimi ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi modern metro ağlarıyla donattık."

"İSTANBUL HAVALİMANI GÜNLÜK BİN 624 UÇUŞ İLE AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU"

Şu anda da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece, yapımı devam edenleri de tamamladığımızda inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 188,3 kilometreye ulaşacak." şeklinde konuştu.

2018 yılında hizmete açılan İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Her yıl Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında zirvelerde olan İstanbul Havalimanımız başarısını her geçen gün de arttırıyor. Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının 12 Eylül tarihli Raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük bin 624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul'un güzel siluetini gölgeleyen Çamlıca tepesindeki 33 dağınık demir yığınını kaldırarak yerine dünyada bir ilk olan aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni inşa ettiklerini de kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nın, sadece büyük şehirlerin değil, Adalar gibi eşsiz güzelliklere sahip her bir köşenin kalkındığı bir çağın adı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Adalar'ın her bir sokağında, her bir sahilinde, her bir yüreğinde bu bağı kurmak için çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımız, AK Parti'miz kılcal damarlar gibi, milletimizin her bir ferdine dokunuyor, sesini duyuyor, taleplerini çözüme kavuşturuyor. Birlikte, omuz omuza, Adalar'ı, İstanbul'u ve Türkiye'yi daha güçlü, refah dolu bir geleceğe taşıyacağız." dedi.