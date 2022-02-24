Bakan Varank açıkladı: ’Yeşil Mutabakat’a uygun yeni teşvik kararı





MEVZUATTA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda mevzuatta değişikliğe gittiklerini kaydeden Bakan Varank, "Bu değişiklikle lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların faiz/kâr payı desteği hariç olmak üzere en az 4'üncü bölgedeki desteklerden yararlanmasının önünü açıyoruz. Yatırımcılar, yatırımın bulunduğu yere bağlı olarak 5 ve 6'ncı bölge teşviklerinden de faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.



Varank, bu yeni düzenleme ile yatırımcıların KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak vergi indirimi getirdiklerini vurgulayarak "Ayrıca, yatırımcılar sigorta primi işveren hissesi desteğinden de faydalanabilecek" diye konuştu.