Bakan Varank duyurdu! Dünya Türk İHA ve SİHA’ları için sıraya girdi!



Niğde'de önemli projelerin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Varank, şunları söyledi:

"Uyguladığımız bölgesel kalkınma politikalarıyla, refahı yurt sathına daha dengeli yaymak ve topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Ama malumunuz kalkınma çok boyutlu ve çok sektörlü bir kavram. Bu yüzden illerimizi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyor ve en fazla etki oluşturacak alanlarına yoğunlaşıyoruz. Bazen bir inovasyon merkezinden, bazen bir tekstil atölyesinden, bazen de bir çilek bahçesinden başlayarak şehirlerimizin kalkınma hamlelerine destek veriyoruz. Tabii nereden başlayacağımıza karar vermek için de kapsamlı analizler yapıyoruz. Örneğin, Niğde özelinde bakacak olursak; elbette doğal kaynak mevcudiyeti dolayısıyla kalsitin, geleneksel olarak dericilik ve tarımının, son zamanlarda hızla gelişen sanayinin bu şehrin ekonomisinde önemli yerleri var. Niğde'nin geleceğine yön verecek alanlardan biri de güneş enerjisi. Fosil yakıtlara dayalı enerji sektörünün durumu ortada. Son dönemde, uluslararası piyasalardan kaynaklanan ve herkesin gündeminde olan fiyat artışlarını maalesef hep beraber yaşıyoruz. İklim değişikliği ve çevresel etkileri de düşündüğünüzde fosil yakıtların miadı artık dolmak üzere. Dolayısıyla Niğde, sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelini kullanarak önemli başarılar yakalayabilir."