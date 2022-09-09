Bakan Varank: Katma değerin anahtarı gençlerde, yazılımda, tasarımda

'1,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI'

Türkiye'de teknoloji tabanlı işlere son 2 yılda yatırımlar yapıldığını açıklayan Bakan Varank, şöyle konuştu:

"2016-17-18'e baktığımızda bu işe yatırım yapan firmalar çok azdı. Ama son 2 senede Türkiye'de özellikle teknoloji tabanlı işlere 1,5 milyar dolarlara varan yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Artık geleneksel iş insanlarımızda bu alanların ne kadar katma değerli olduğunu görmeye başladılar. Biz onlara şu imkanı sunuyoruz. Bakın yeni bir ekonomi var, yeni bir dünya var. Girişimcilik alanı var. Bu alana gelin sizler de katkı sağlayın ve sağladığınız katkılar misliyle size dönecek. Yarın gelecek fonların son 1-2 yılda kurulan ve bu işlere yatırım yapan fonlar. Bilişim Vadisi olarak biz öncü olalım. Kendi girişim sermayesi fonunu kurduk. Genç yetenek ve genç şirketlere yatırım yapıyoruz. Bunu gören özel sektör de bu alanlarla ilgilenmeye başladı. İnşallah bu işler çok daha kolay olacak. Bir girişimcinin en büyük sıkıntısı yatırım alabilmek ve bu fonlar sayesinde biz imkanları da genç kardeşlerimizle buluşturmaya başlamış olacağız. Son 2 çeyrektir Avrupa'da oyun alanında en fazla yatırım alan şehir İstanbul oldu. İkinci Londra ve Londra'da en fazla yatırımı alan bir Türk. Bu kabiliyetimizi şu anda keşfetmiş olmaktan memnunuz." (DHA)



