Bakan Varank, Kırıkkale'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu

İthal etmek yerine Türkiye'nin kendi ürünlerini üretmesi gerektiğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"2004 yılında bir Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. O gün Başbakan olan Cumhurbaşkanımız, yurt dışından yapılacak bütün teminlerin iptal edilmesi talimatını verdi. 'Eğer biz bir ürüne ihtiyaç duyuyorsak bunu ne olursa olsun, hangi bedeli ödeyeceksek ödeyelim biz kendi ülkemizde yapalım. Yurt dışından ithal etmeyelim.' dedi. O gün savunma sanayi anlamında belki sıkıntılı süreçler ortaya çıktı. Bizim firmalarımız birtakım sıkıntılar yaşadı. Tedarikte birtakım zorluklar yaşadık ama bugün geldiğimiz noktada artık o sıkıntıların tamamını unutmuş durumdayız. O gün alınan kararlar neticesinde bugün artık Atak helikopterlerini konuşabiliyoruz, Anka'yı konuşabiliyoruz, Bayraktar'ı konuşabiliyoruz, Milgem'i konuşabiliyoruz. Bakın, bir zamanlar Amerika'nın kullanılmış gemilerini almaya çalışan Türkiye daha geçtiğimiz hafta bir milli korvet gemisini Ukrayna'ya sattı. Denize indirme törenini gerçekleştirdi. Hepimiz savunma sanayimizle çok gururlanıyoruz. Dünya manşetlerinde bizim ürünlerimizin olmasıyla gurur duyuyoruz. Bugün aslında yaşadığımız süreçler de dün savunma sanayinde yaşadığımız süreçlerden farklı değil."

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'de güzel şeyler yaşandığına dikkati çeken Varank, gelecek dönemde daha güzellerinin olacağını dile getirdi.

SANAYİCİLER YENİ YATIRIM İÇİN ARAZİ TALEP EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde özellikle yatırım iştahının tüm Türkiye'de had safhada olduğunu da aktadı.

Şu an Türkiye'de 341 organize sanayi bölgesi olduğunu belirten Varank, şunları dile getirdi:

"Bunlar şu anda Türkiye'ye yeterli değil. Her gittiğim şehirde sanayici beni çeviriyor, 'Sayın Bakanım, yatırım yapmam lazım arazim yok. Bize lütfen arazi ayarlayın.' diyor. 'Biz kapasitemizi artıracağız, araziye ihtiyacımız var.' diyor. Bu manada biz de Diyarbakır'dan Edirne'ye, Samsun'dan Adana'ya kadar yeni sanayi alanları oluşturmak üzere yer seçimi çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kırıkkale'nin de yatırım iştahından nasibini aldığını anlatan Varank, Safir Tuz'un Türkiye'nin en büyük klor alkali tesisini yaptığını, ROKETSAN'ın ve diğer savunma sanayi anlamında farklı firmaların güzel yatırımlarını başlattıklarını ifade etti.

Vicdanı ve insafı olan herkesin Türkiye'nin 20 yıl önceki haliyle bugünü kıyasladığında çok büyük farklar olduğu gerçeğini gördüğünü belirten Varank, hükümet olarak söz verdikleri ne varsa yerine getirdiklerini aktardı.