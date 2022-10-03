Bakan Varank: Bu ülkenin ihmal edilmiş altyapılarına yatırım yaptık

"NE ARARSANIZ BU PROJENİN İÇİNDE MEVCUT"

Bakan Varank, hem ulusal kaynakları hem de uluslararası kaynakları AR-GE ve inovasyon alanına kanalize ettiklerini aktararak, AR-GE ve inovasyon yapmayı kolaylaştıracak oldukça nitelikli altyapılar kurmaya devam ettiklerini bildirdi.

Eskişehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni Türkiye'ye ve Eskişehir'e kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Varank, şunları anlattı:

"Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile iş birliği içinde tamamlanan bu projeye 70 milyon liranın üzerinde bir destek sağladık ama emin olun içeriğini ve sonuçlarını değerlendirdiğinizde proje bu desteği sonuna kadar hak ediyor. Her şeyden önce gelecek öngörüsü olan çok vizyonel bir proje olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Malumunuz 3 boyutlu yazıcıların gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte eklemeli imalat, konvansiyonel imalatla yarışmaya başladı. Aynen elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlarla yarıştığı gibi, elektrikli araçların içten yanmalı araçların yerini alması gibi imalatta da kaçınılmaz bir dönüşüm önümüzdeki dönemlerde yaşanacak. Dolayısıyla işletmelerimizin şimdiden bu dönüşüme hazırlıklı olması, rekabetçiliğimizin, özellikle üretici kesimin rekabetçiliğinin devamı açısından ülkemiz için büyük önem taşıyor. İşte bu merkezde eklemeli imalat yöntemlerini öğrenmeye ve uygulamaya imkan tanıyan son teknolojik cihazlarla donatılarak KOBİ'lerimizin hizmetine sunuldu. Raylı sistemler, havacılık, makine, beyaz eşya ve otomotiv başta olmak üzere ilimizdeki tüm imalat sektörleri buradaki ürünlerden ve hizmetlerden faydalanabilecek. 3 boyutlu metal ve plastik yazıcılar, 3 boyutlu tarama cihazları, CNC tezgahlar, enva-i çeşit mühendislik yazılımları... Ne ararsanız bu projenin içinde mevcut."

Varank, merkezin gelişmiş fiziki altyapısının yanında önemli bir teknoloji merkezi olarak faaliyet göstereceğine değinerek, alanında uzman akademisyenlerin burada yürütülen projelere dahil olup, işletmelerin ihtiyaç duydukları birçok eğitimli danışmanlık hizmetini verebileceğini vurguladı.

Merkezi kullanan işletmelerin hiçbir ilave yatırım yapmadan tasarım, mühendislik, AR-GE ve prototip üretme kabiliyetlerini geliştirme imkanını buradan sağlayacağını anlatan Varank, "Bu da onları rakiplerine kıyasla bir değil, belki 10 adım öne çıkarmış olacak. Burayı ilk kullanan firmaların elde ettiği ilk sonuçlar da buradaki başarının bize sinyallerini veriyor. Şu ana kadar geçen süre zarfında hizmet verilen 20 firmanın projesi incelendiğinde özellikle kalıp üretiminde çok önemli başarılara imza atıldığını ve buradan güzel işler çıkabileceğini gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Her yönüyle fark oluşturacak önemli bir proje. Emeğe geçen herkesi tüm yüreğimle tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in yaptığı üretim ve ihracatla, oluşturduğu istihdamla da ülkenin reel ekonomisinin en önemli kalelerinden olduğunu belirtti.