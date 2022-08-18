Bakan Varank: Yerin altında boş yatan mermer yatakları artık ekonomiye kazandırılıyor

"Tabii biz bu açılışları gerçekleştiriyoruz. Emin olun şu anda yetişemiyoruz ama bakıyorsunuz birileri bizim yaptığımız bu işlere hep kulp takmaya çalışıyor. Yani bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemediği için zannediyorlar ki biz var olan fabrikaları açıyoruz. Eskiden beri çalışan fabrikaları yeniden açıyoruz. Ya da olmayan fabrikaları açıyoruz sanıyorlar ama eğer 'Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam var mı? Nasıl oluyor bu işler' diye merak edenler varsa basın mensuplarımız karşıda biz buradan çağrı yapıyoruz, gelsinler yeni açtığımız fabrikayı ziyaret etsinler. Türkiye'de yatırım oluyor muymuş? Görsünler."