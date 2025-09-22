Bakan Yumaklı: Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas ziyaretinde ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayarak Vali Yılmaz Şimşek'ten brifing aldı. Yumaklı daha sonra, iş adamı Hulusi Şahin tarafından anne ve babasının adına temeli atılan, inşaat sürecinde Şahin'in vefat etmesi nedeniyle varisleri tarafından tamamlanan Bekir - Latife Şahin İlkokulu açılış törenine katıldı.

Yumaklı burada yaptığı konuşmada, tarım ve gıda olmadan hayatın sürdürülemeyeceğine dikkat çekerek, "Öyle bir dünya insanlığın dünyası olmayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek, bugün artık milli bir görev, bir sorumluluk haline gelmiştir. Tarım olmadan gıdanın, gıda olmadan hayatın olamayacağı bilinciyle çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlamak gerekiyor. Toprağı, ağacı, koyunu, kuzusuyla, tarımı ve hayvancılığı hayatlarının bir parçası yapacak kadar sevdirmek gerekiyor. Dahası, fidan dikme ve yetiştirme arzusunu çocuklarımıza ne kadar kazandırırsak, hep birlikte geleceğe daha güvenle bakacağımızdan şüphe duymuyorum. Dikecekleri her fidan, gelecek için yeni bir nefes, yeni bir umut olacaktır" dedi.

YEŞİL VATAN VURGUSU

Bakan Yumaklı konuşmasında Yeşil Vatan vurgusu yaparak öğrencileri 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine davet edip, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in desteğiyle, bu eğitim öğretim yılı ilk dersinin Yeşil Vatan olması bu anlamda çok manidardır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, sizleri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü bir fırsata çevirmeye davet ediyorum. Çocuklarımız için 11 Kasım gününün, güzel bir ilk, bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"MİLLET OLARAK SİZLERLE HAYALLERİMİZ BÜYÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gençlerle hayallerinin de büyüdüğünü ifade ederek sözlerine şu şekilde sürdürdü, "Yarınımızın Umut Tomurcukları Sevgili Öğrenciler, Millet olarak sizlerle hayallerimiz büyüyor, umutlarımız artıyor. Sizlere güveniyoruz. Sizler de köklü medeniyetimize güvenin ve ilhamınızı buradan alın. Bakın yaşadığımız Sivas, Milli Mücadele'nin ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Milletimize vurulmak istenen prangalar, Aziz Atatürk ve arkadaşları öncülüğünde Sivas'ta yakılan işaret fişeğiyle parçalanmıştır. Dolayısıyla köklü tarihinize ve medeniyetinize güvenin ve sahip çıkın. Okula adım attığınız bugünden itibaren, hayatınızda yeni bir sayfa açıldığını eminim ki biliyorsunuz. Bu yeni sayfaları en güzel anılarla ve başarı dolu hikayelerle doldurmanızı temenni ediyorum."

Törene ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı. Konuşmaların ardından 16 derslikli okulun açılış kurdelesi kesildi, okul gezildi. Bakan Yumakllı derslikleri gezerek minik öğrencilerle sohbet etti.