Bakan Yumaklı: TDT ülkelerinin 2022 yılında toplam ihracatları 537 milyar doları aştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Tarım Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Agro İş Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kardeşlik temelinde yürütülen ilişkileri ve iş birliğini her geçen gün geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Hepinizin malumu olduğu üzere, dünyanın içinde bulunduğu süreç pandemi, çatışmalar, kuraklık, gıda arz krizleri tüm ülkeleri yeni stratejiler belirlemeye itmektedir. Günümüzde yaşamakta olduğumuz Ukrayna-Rusya savaşı, gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğunu ve bu gibi krizlerin nasıl aşılması gerektiği konusunda yeni yol haritalarının ortaya konulmasının önemini bir kez daha bize hatırlatmaktadır. Yaşadığımız bu tecrübeler, küresel sorunlarla baş etmede iş birliklerinin önemini ortaya koymuştur" dedi.



"YENİ PROJELERLE GÜÇLENDİRMEK İÇİN BURADAYIZ"



Ortak sorunlara ortak çareler üretmenin çok daha önemli hale geldiğini ifade eden Yumaklı, "Bu noktada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ticaret, enerji, ulaşım ve gıda güvencesi gibi pek çok alanda bölgesel iş birliğinin gelişmesi ve istikrarın sağlanması açısından önemli bir platform olduğunu vurgulamak isterim. Devlet Başkanlarımızın bu Teşkilatı kurarken, yapının temellerine koymuş olduğu harcı, tarım dahil her alanda yeni projelerle güçlendirmek için buradayız. Bu doğrultuda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Tertip edilen iş forumları, temaslarımızı sıklaştırmak ve yeni iş birliği kapılarını aralamak için de önemli bir platformdur. İşbirliğini artırmak için çalışmak tarımı daha sürdürülebilir kılacak ve çiftçilerimizin önündeki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olacak, iş insanlarımıza yeni olanaklar sağlayacaktır" diye konuştu.



"TDT AİLEMİZ, YENİ ÜLKELERİN KATILIMI İLE GENİŞLEMEKTEDİR"



TDT ülkelerinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Ayrıca, TDT ailemiz, yeni üyelerin katılımı ile birlikte genişlemekte, güçlenmektedir. Macaristan ve Türkmenistan'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de geçen sene gözlemci üye olması teşkilatımızı kuvvetlendirmiştir. Ülkelerimizin 2022 yılında toplam ihracatları 537 milyar doları aşmıştır. Aynı yıl, üye ülkelerin kendi aralarındaki ihracat ise yaklaşık 33 milyar dolar seviyesindedir. Tarımsal ihracat toplamı ise 3,8 milyar dolardır. Öyle ki, teşkilat içi ticaretimizin yeterli seviyede olmadığını söylemek mümkündür. Ülkelerimiz arasında özellikle tarım sektöründe açığa çıkarılmayı bekleyen ciddi bir potansiyel mevcuttur. Bilhassa tohumculuk, fidancılık, seracılık, su ürünleri, tarım makinaları alanında işbirliklerinin geliştirilebileceğini ve tarımsal ticaretin daha da artırılabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



"TARIM SİGORTALARI SİSTEMİNİ ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"



Özel sektör temsilcilerini bir araya getiren bu tür etkinlikleri son derece kıymetli bulduğunu söyleyen Yumaklı, "Karşılıklı ticaretimizin artması için önemli bir araç olarak görüyoruz. Özellikle tarım ticaretimizin artmasına katkı sunacağına inandığım 'Helal Belgelendirme' konusunun, ticarette teknik engellerin azaltılmasında etkili ve kapsamlı bir mekanizma olduğu görüşündeyim. Ticaretimize yön veren ve kolaylaştıran başlıca konulardan biri olan ortak e-sertifika ve ortak katalog kullanımı, tarımsal mekanizasyon ve teknoloji kullanımlarında bilgi ve tecrübelerin karşılıklı paylaşımı, ortak mevzuatlar oluşturulması gibi konular her daim gündemde tutulmalıdır. Özellikle, üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması adına tarım sigortaları sistemini önemli bir araç olarak görüyoruz. Tarım sigortaları sisteminin Azerbaycan'da olduğu gibi Özbekistan'da kurulması için çalışmalara başladık. Bu işbirliğini, bütün üye ülkeler nezdinde geliştirebilir, ortak tarım sigortaları havuzu oluşturabiliriz. Böyle bir işbirliğinin hem gıda güvenliği hem de ekonomik ve ticari alanda önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Türk Agro İş Forumu'na Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Kazakistan Tarım Bakanı Yerbol Karashukeev, Kırgızistan Tarım Bakanı Askarbek Dzhanybekov, Özbekistan Tarım Bakanı Aziz Voitov katıldı. Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise gözlemci ülkeler olarak toplantıda yer aldı.



Bakan Yumaklı, Bakü temasları kapsamında TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov ve Kazakistan Tarım Bakanı Yerbol Karashukeev ikili görüşmeler gerçekleştirecek.