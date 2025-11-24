Bakan Yumaklı’dan Et ve Süt Kurumu açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine yaptığı sunumda Et ve Süt Kurumu'nun Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün Macaristan'daki şirketinden et aldığı iddialarını yanıtladı. Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili Et ve Süt Kurumu hesap iş işlemlerine bakıldığında anılan şirketin doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk ticari ilişkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruş, bu şirketten alınan tek gram ürün yoktur. Kendimizden eminiz. Et ve Süt Kurumu hesap verebilir, şeffaf, kamu yararı mevzuata uygun şekilde faaliyetlerine devam edecektir."