Bakan Yumaklı’dan gıda denetimi açıklaması: Kurallara uymayanlara 141 milyon TL ceza!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yurt genelinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1–30 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde toplam 122.271 gıda denetimi gerçekleştirdik.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen;

1.963 işletmeye idari yaptırım,

141 milyon 303 bin 503 TL idari para cezası uygularken,

17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletme, esnaf ve firmalarımıza teşekkür ediyorum."