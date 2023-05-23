SON DAKİKA: Bakan Nebati’den asgari ücret zammı açıklaması

"TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM"

Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışları ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız" ifadelerini kullandı.