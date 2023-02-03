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Giriş Tarihi: 3.2.2023 15:09 Son Güncelleme: 3.2.2023 15:15

SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "54 milyon 722 bin 465 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" denildi.

SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "54 milyon 722 bin 465 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırılıyor
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