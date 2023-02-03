Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "54 milyon 722 bin 465 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.