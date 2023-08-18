Bakanlık EBİS ile izleyecek! 381 bini aşkın yapıda başladı: Dünyadan da talepler var

381 BİNİ AŞKIN YAPIDA BAŞLADI

Yüzde 99,45 başarı sağlanan EBİS uygulamasının devreye alınmasından 14 Ağustos 2023'e kadar ülke genelinde 381 bin 376 yapıdan 30 milyon 388 bin 676 çipli beton numunesi alındı.

EBİS kapsamında, sistemde kullanılan ve Türkiye'de bu zamana kadar üretimi olmayan RFID etiketlerin üretimine bir yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından başlandı. Böylece birçok sektörde kullanım yeri bulunan bu teknoloji, yerli ve millileştirilmiş oldu.