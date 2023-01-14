Bakanlıktan 7 yatırıma proje bazlı destek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje bazlı devlet yardımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Sarsılmaz Silah Sanayi, Düzce'de mühimmat, askeri tüfek ve yarı otomatik tabanca üretimi yapacak. 1 milyar 345 milyon liralık yatırımla 286 yeni istihdam oluşturacak. Cari açığın kapatılmasına yılda 105 milyon dolar katkı sağlayacak. Polyteks Tekstil Sanayi, Bursa'da geri dönüşümden polyester cips ve POY iplik üretimi yapacak. Toplam 2 milyar 445 milyon liralık yatırım ile 250 yeni istihdam yaratacak. Cari açığın azaltılmasına yılda 74 milyon dolar katkı verecek. Merinos Halı, Gaziantep'te polimer cips üretecek. 3 milyar 672 milyon liralık yatırım, 285 kişiye yeni iş sağlayacak. Bu yatırımın cari açığın kapatılmasına katkısı yılda 104 milyon dolar olacak.

İLERİ TEKNOLOJİLİ KAYNAK MALZEMELERİ

Gedik Kaynak Sanayi, Sakarya'da ileri teknolojili kaynak sarf malzemeleri yatırımı yapacak. 903 milyon liralık yatırımla 309 kişi iş sahibi olacak. Bu yatırım ile yılda 285 milyon dolar cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak.

İstanbul Gübre, Kocaeli'nde gübre yatırımına 9 milyar 403 milyon liralık yatırım yapacak. 326 kişiyi iş sahibi yapacak bu yatırım, cari açığın kapanmasına yılda 325 milyon dolar katkı verecek. Valeo Otomotiv Sanayi Bursa'da EDC kompresör yatırımına 4 milyar 250 milyon lira para harcayacak. Bu yatırımla 600 ilave istihdam yaratacak. Cari açığın azaltılmasına yılda 151 milyon dolarlık katkı sağlayacak.

ANKARA'YA İLAVE YATIRIM

Kalyon Güneş Teknolojileri, Ankara'da fotovoltaik güneş yatırımında değişikliğe gidecek. Bu ilave yatırımla kapasite 1000 MWp iken 2000 megawatt peak'e çıkacak. 3 milyar 700 milyon liralık yatırım ile 2 bin 635 istihdam sağlanacak. İlave yatırım, cari açığın kapatılmasına yılda 364 milyon lira katkı verecek. Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden yararlanacak.

Kararları değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz, katma değerli üretimle ülkemizi büyütmek. Bu amaç doğrultusunda adımlar atmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzaladığı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar da bunun bir göstergesi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz. 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek verecek bu yatırımlarla ülkemizi kalkındıracağız" dedi.