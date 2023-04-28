Bakanlıktan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı hakkındaki dezenformasyonlara cevap

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın başarıyla tamamlanarak Türkiye'ye kazandırıldığı, bu sayede Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ın hızlı tren konforuyla tanıştığı ifade edildi.

405 kilometre uzunluğundaki hattın, Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaştırmadan enerjiye, milli savunma sanayisinden dış politikaya kadar ülkemizin ekonomik ve milli bağımsızlığına, milletimizin refahına hizmet eden her projemiz iftirayla, yalanla karalanmaya, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden olan ve 26 Nisan 2023 itibarıyla halkımızın kullanımına sunulan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin bazı basın kuruluşlarında çıkan ve böylesi önemli bir projeyi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, kasıtlı, karalayıcı ve tamamen yalan içerikli haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

'HATTIN TAMAMINDA SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN ÇALIŞIR VAZİYETTE'

Hattın, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar son seviye emniyet bütünlük düzeyinde sinyalizasyon sisteminin (SIL-4) mevcut, çalışır ve işler vaziyette olduğu bildirilen açıklamada, projenin altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerinin tamamının dünyadaki benzer hızlı tren hatlarında olduğu gibi uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca belgelendirildiğinin altı çizildi.

İddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan söz konusu haberin ve "Ankara-Sivas YHT hattı açıldı. Ancak hattın 70 km'lik bölümünde sinyalizasyon yok. Raylar oturmadığı kaza riski var" ifadelerinin tamamen asılsız ve yalandır.

Kendilerini, tarafları oldukları siyasi partinin 'yalan üretim merkezi' ve algı operasyonu aracı' gibi konumlayan gazeteler ve gazetecilerin her projemiz, her dev eserim, karşısında 'kara propaganda' kampanyalarına sarılırken de bu yalan haberi yaparken de neye hizmet ettikleri çok açıktır.

Bu bildiği yanına yetmeyen iliştirilmiş gazeteciler, ülkemizin yalnızca ekonomisine, bütüncül kalkınmasına hizmet eden eserlerine saldırmıyorlar. Aynı zamanda deprem direncini artıran, alternatif yollara ulaşımı destekleyen, milletimizin yaşam kalitesini sürdürülebilirliğine ve geliştirilmesine de aracılık eden 'Türkiye'nin altyapısına'da zarar vermeye çalışıyorlar.

Milletimiz müsterih olsun, onların geleceğiyle oynanmasına bugüne kadar müsaade etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."