Giriş Tarihi: 3.10.2025 14:29

Bakır fiyatları tarihi seviyelere yakın

Arz ve talep dengelerindeki bozulmalar, doların zayıflaması ve küresel arz kesintileri bakır fiyatlarını rekora taşıyacak. Bakır, ons başına 10 bin 589,5 dolara yükseldi.

Bakır fiyatlar, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle beraber rekor seviyelere yükselmeye hazırlanıyor. Metal nisan ayından bu yana en yüksek haftalık kazancını kaydetti.

TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNE YAKIN

Bakır, Londra Metal Borsası'nda ton başına tüm zamanların en yüksek seviyesinin 500 dolar altında, 10 bin 600 dolar civarında işlem görüyor. Ticaret savaşları endişeleri ile bakır yıl boyunca yüzde 20 değer kazandı.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Fiyatlardaki yükselişlerde Uluslararası metal şirketi Freeport-McMoRan'ın Endonezya'daki dev Grasberg madeninde mücbir sebep ilan etmesi oldu. FED'in faiz oranlarını düşürmesiyle doların değer kaybetmesi bakır fiyatlarını etkileyen pozitif gelişmeler oldu.

