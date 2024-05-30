Bakırda 750 milyon dolarlık ithalatı önlüyor

Türkiye'de yıllık 70 bin ton katot bakır üreterek ülkenin cari açığının kapanmasına destek olan Eti Bakır, bu alanda 750 milyon dolarlık ithalatı önlüyor. Eti Bakır Küre İşletme Müdürü M. Yaşar Kara, Eti Bakır'ın cevherden son ürüne üretim yapabilen Türkiye'deki tek şirket olduğunu belirterek, "Bakır, günümüzde dünyanın en yüksek katma değerli hammaddelerden birine dönüştü. Küre'de yer altı madenciliği faaliyetlerimizle yılda 1.5 milyon ton tüvenan bakır cevheri, 170 bin ton bakır konsantresi ve 500 bin ton pirit konsantresi üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin bakır ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılarken her yıl 750 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz" dedi.Bakırın son 6 yılda 9 milyar dolarlık ticaret açığı verdiğini belirten Kara, "Türkiye'de farklı şirketlerin bakır cevheri üretimi bulunuyor ancak metal bakır üretimini sadece Eti Bakır yapıyor. Metal bakırın Türkiye'deki üretim miktarı 2023'te 170 bin ton olarak gerçekleşti. Tüketimimiz 450 bin ton. Geçen yıl Türkiye, toplam metal bakır üretiminin neredeyse üç katını ithal etti. Yılda 280 bin ton ithal ediyoruz" diye konuştu.KÜRE işletmesinde 200 bin metreden fazla sondaj yaptıklarını belirten Kara, "Toplamda 60 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptık. Türkiye'nin en büyük yer altı madeni ve en derin kuyusuna sahip madeniyiz. Sondajlarımız devam ediyor" dedi.