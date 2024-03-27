Baltimore köprüsü tedarik zincirini çökertti

Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün gemi çarpması sonrası çöküş görüntüleri, izleyen herkesi şoke etti. Amerika'nın Doğu Yakası'ndaki en yoğun limanlarından biri olan Baltimore limanının etkilenmesi, küresel tedarik zincirlerinde kesintilere neden oluyor ve maliyetleri artırıyor.Dünyanın en büyük ikinci konteyner taşımacılığı şirketi olan Danimarka'nın Maersk firması adına Synergy Group'un işlettiği kiralalık gemi Dali'nin köprüye çarparak çökmesine neden olmasının ardından Baltimore Limanı'na giren ve çıkan gemi trafiği süresiz olarak durduruldu. Çarpışma sırasında Dali limandaki tek konteyner gemisiydi. Ancak yedi konteyner gemisinin de cumartesi gününe kadar Baltimore'a varması planlanıyor.Her yıl 1.3 milyon (günde ortalama 3 bin 600) kamyon köprüden geçiyordu. Artık kamyonlar 50 kilometre dolaşmak zorunda kalacak. ABD Başkanı Joe Biden'a göre federal hükümet maliyeti karşılayacak. Toplam zarar henüz bilinmiyor. Sigorta sektörünü de yüklü bir fatura bekliyor. Bir deniz sigortası uzmanı, sigorta ödemesinin, 2012'de Costa Concordia yolcu gemisinin kazası sonrası ödenen 1.5 milyar dolarlık maliyeti geçebileceğini belirtti.2023'te limanda 80 milyar dolar değerinde 52.3 milyon tonluk rekor düzeyde kargo elleçlendi. Liman ABD'nin ikinci en yoğun kömür ihracat altyapısını sağlıyor. General Motors ve Ford gibi otomobil şirketleri sevkiyatları başka limanlara yönlendirecek. Toyota bazı ihracat yüklerinin etkilenebileceğini söyledi.