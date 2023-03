Bankalar bankaları kurtarıyor

Silicon Valley Bank (SVB) ile başlayan Signature Bank ve daha sonra Credit Suisse ile devam eden bankacılık krizinde kurtarmak da yine 'bankalara' düştü. ABD'de First Republic Bank için 11 banka 30 milyar dolar kaynak oluşturdu. Bu bankalar arasında, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, Truist Financial ve PNC Financial Services Group da var. JPMorgan, Bank of America ve Citigroup'tan 5'er milyar dolarlık, daha küçük bankalardan daha ufak miktarlı mevduat taahhüdünde bulundu. Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) Fed ve ABD Hazine Bakanlığı konuyla ilgili ortak bir açıklama yaparak "Bir grup büyük bankanın bu desteğini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı. First Republic'ten yapılan açıklamaya göre, mevduatların bankada en az 120 gün kalması öngörülüyor. First Republic Bank'ın hisseleri dün seans öncesi işlemlerde yüzde 30'a yakın düştü, güne de yüzde 17 düşüşle başladı. Belli ki, piyasalar hâlâ bankanın 'yeteri kadar güvenli' olduğuna inanmıyor. Öte yandan, Fed, ABD'de bankalara geç likidite penceresinde 164 milyar dolarlık acil borçlanma sağladı. Bu rakam SVB iflasının ardından artan fonlama sıkıntılarına işaret.