Bankalar ihtiyaçları destekleyecek güce sahip

2023'ün tüm dünya için belirsizliklerle dolu bir yıl olduğunu aktaran Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "2023'te Türkiye'de enflasyon azalma eğiliminde olacak. Pandemi sonrası Türkiye'de yaşanan ihracat artışı, başta Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarındaki yavaşlama neticesinde son dönemde hız kesti. Ancak, tekrar pazar çeşitliliği yaratarak sert düşüşün önüne geçtiğimizi söyleyebiliriz" dedi.Türkiye'nin, çok ciddi bir üretim ve lojistik alt yapısına sahip olduğunun altını çizen Baştuğ, "Bankacılık sektörü ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahip. Ancak, sektörün de ihtiyacı bir an evvel enflasyonun düşmesi, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro ve yatırım ortamının tesis edilmesi" diye konuştu. Müşteri kazanımındaki yoğun rekabetin 2023'te de devam edeceğini kaydeden Baştuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada katlanılan yüksek maaş promosyonları bankalar için önümüzdeki süreçte önemli yük oluşturacak. Fayda maliyet hesabının daha doğru yapılması gerekecek. Sektör için 2023'te en önemli gündem konularından biri sermaye bir diğeri ise enflasyonun altında seyretmeye devam edecek özkaynak kârlılıkları olacak. Bankacılık sektörünün sermaye getirisi bakımından en yüksek ilk 10 sektör arasında olmadığının altını çizmek isterim. Aktif kalitesi anlamında 2023'te de ciddi bir risk görmüyoruz."Etkin ve sağlıklı bilanço yönetiminin öncelikleri olmaya devam edeceğine dikkat çeken Baştuğ, "Bankamızın nakdi ve gayrinakdi toplam 778 milyar TL'lik kredi portföyünün yüzde 78'ini reel sektöre, yüzde 22'sini bireysel müşterilerimize verdiğimiz destekler oluşturuyor. Biz bilançomuzu dengeli yönetiyoruz. Tüm müşteri gruplarının ihtiyacına cevap veren bir yapılanmamız var ve tüm iş alanlarımız birbirlerinden sinerji alırlar. Bu sayede hem Türkiye'nin en büyük ihtiyaç kredisi portföyüne hem en büyük bireysel kart portföyüne sahip bankasıyız, hem de nakdi ve gayri nakdi dahil en büyük TL tüzel kredi portföyüne sahip özel bankayız. Önümüzdeki dönemde de stratejimiz dengeli bilançomuzda her iş alanında büyümek ve liderliğimizi pekiştirmek olacak. 2023'te de müşterilerimizin yanında olacağız, müşterimizi koruyacağız. Güçlü sermayemizi ve aktif kalitemizi koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.