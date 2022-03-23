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Giriş Tarihi: 23.3.2022 10:27 Son Güncelleme: 23.3.2022 10:27

Barajlarda kar bereketi

Barajlarda kar bereketi

Bursa’da bu yıl özellikle ocak ve mart aylarında kent merkezinde de etkisini iyice hissettiren kar yağışı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlara yaradı. Yağışlarla birlikte barajlardaki ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre daha da arttı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık, son yılların en önemli gündem maddelerinden biri olurken; Bursa'da bu yılın başından itibaren etkili olan kar yağışı yüreklere su serpti.

Bu yıl peş peşe gelen kar yağışları, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranına olumlu yansıdı. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 38 olan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı bu yıl yüzde 51 seviyesine çıktı. Doğancı ve Nilüfer barajlarının geçtiğimiz yıl bugünlerde yüzde 36 olan ortalama doluluk oranı da bu yıl yüzde 42'ye ulaştı.

Nisan yağmurları ve karların erimesiyle birlikte Bursa'nın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yazı da susuzluk sorunu yaşamadan geçirmesi bekleniyor.

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Barajlarda kar bereketi
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