Bardak çatlatan soprano sesi ilham verdi

Türkiye
otomotiv sanayisinde son dönemde gerçekleşen Ar-Ge çalışmaları yeni icatların önünü açıyor. Son olarak otomotivde en çok Ar-Ge çalışanı bulunan Ford Otosan
, sopranoların sesi ile bardağı çatlatabilmesinden esinlenerek geliştirdiği teknolojiyle bir ilke imza attı. Ses dalgalarını kullanarak parçalarda hata olup olmadığını tespit eden "LaserSonix Q" projesiyle otomotiv sektörünün kurucusu Henry Ford
adına verilen tek teknoloji ödülü olan Henry Ford Teknoloji Ödülü'ne (HFTA) layık görüldü. "LaserSonix Q" projesi, Ford Otosan çalışanları tarafından geliştirilmiş patentli teknolojisiyle, üretim parçalarını operatörlerden bağımsız bir şekilde gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesini sağlıyor.
TEMASSIZ ÖLÇÜM
Bu teknolojide, üretim parçaları özel bir akustik sinyal ile titreşime tabi tutuluyor, bir lazer ile bu titreşim seviyesi temassız olarak ölçülüyor. Böylece hatalı parçalar üretim esnasında hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor. Ford Otosan Gölcük
ve Eskişehir fabrikalarında kullanılan bu özel teknoloji, Ford Motor Company
'nin ABD
'deki Dearborn Fabrikası
ile de paylaşıldı.