Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bardak çatlatan soprano sesi ilham verdi
Giriş Tarihi: 22.11.2021

Bardak çatlatan soprano sesi ilham verdi

Bardak çatlatan soprano sesi ilham verdi

Türk mühendislerin, sopranoların sesi ile bardağı çatlatabilmesinden esinlenerek geliştirdiği teknoloji Henry Ford ödülünü kazandı

Türkiye otomotiv sanayisinde son dönemde gerçekleşen Ar-Ge çalışmaları yeni icatların önünü açıyor. Son olarak otomotivde en çok Ar-Ge çalışanı bulunan Ford Otosan, sopranoların sesi ile bardağı çatlatabilmesinden esinlenerek geliştirdiği teknolojiyle bir ilke imza attı. Ses dalgalarını kullanarak parçalarda hata olup olmadığını tespit eden "LaserSonix Q" projesiyle otomotiv sektörünün kurucusu Henry Ford adına verilen tek teknoloji ödülü olan Henry Ford Teknoloji Ödülü'ne (HFTA) layık görüldü. "LaserSonix Q" projesi, Ford Otosan çalışanları tarafından geliştirilmiş patentli teknolojisiyle, üretim parçalarını operatörlerden bağımsız bir şekilde gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesini sağlıyor.

TEMASSIZ ÖLÇÜM
Bu teknolojide, üretim parçaları özel bir akustik sinyal ile titreşime tabi tutuluyor, bir lazer ile bu titreşim seviyesi temassız olarak ölçülüyor. Böylece hatalı parçalar üretim esnasında hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor. Ford Otosan Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında kullanılan bu özel teknoloji, Ford Motor Company'nin ABD'deki Dearborn Fabrikası ile de paylaşıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bardak çatlatan soprano sesi ilham verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA