Bartın’da yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor

Bölgede beton köprü yapım çalışmaları da hızlı şekilde yürütülecek. Ayrıca, Karayolları ve DSİ ekiplerince kara yolu ulaşım bağlantısı kesilen Boğaz Mahallesi ile bağlantıyı sağlayacak servis yolu yapım çalışmaları tamamlandı.

Bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.