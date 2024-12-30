Başakşehir’in yeni çekim merkezi: V Metroway AVM

Gayrimenkul, turizm, perakende, enerji ve finans sektörlerinde çeyrek asra yaklaşan tecrübesiyle İsra Holding'in yatırımını yaptığı Başakşehir'deki V Metroway Alışveriş Merkezi, şehrin en değerli lokasyonları arasında sayılan Başakşehir'de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. V Metroway, içerisinde yer alan ulusal ve uluslararası 80 markasıyla büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan bölgenin değerine değer katıyor.

BAŞAKŞEHİR'İN CAZİBE MERKEZİ

Yakın çevresinde 20 binin üzerinde A+ konutun yer aldığı V Metroway AVM, komşu ilçelerden gelen ziyaretçiler için de bir cazibe merkezi olacak şekilde tasarlandı. Modern mimarisi, zengin marka karması, açık ve kapalı sosyal alanları, gastronomi ve eğlence seçenekleriyle V Metroway, bölgede günden güne artan nüfusun çeşitlenen talep ve ihtiyaçlarının tamamına cevap veriyor.

ŞEHRİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Ziyaretçilerine kaliteli ve rahat bir alışveriş deneyimi sunan V Metroway AVM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı'na kısa sürede bağlantı imkânı sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanı başındaki konumuyla dikkat çekiyor. V Metroway, yakın çevresindeki metro alternatifleriyle de ziyaretçilerine kolay ulaşım imkânı sunuyor. Başakşehir Kent Meydanı, Kuzey Yakası Ofisleri, Çam ve Sakura Hastanesi, Millet Kütüphanesi gibi merkezi noktalara çok yakın bir konumda yer alan V Metroway AVM'nin kiralaması ve uzun dönemli yönetimi sektörün lider firmalarından ECE Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor.

SOSYALLEŞMEYE V METROWAY DOKUNUŞU

Alışveriş merkezinin bölgeye olan katkıları hakkında konuşan V Metroway AVM Müdürü Mehmet Köklü, AVM'nin açılışından bu yana bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Merkezi konumumuz ve kolay ulaşım imkanlarımız sayesinde ziyaretçilerimize şehrin merkezinde konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Ulusal ve uluslararası markalardan oluşan zengin kiracı karmamız, ziyaretçilerimizin en yeni ve modern konseptlere aynı çatı altında ulaşabilmesini sağlıyor. Açılışımızdan bu yana hayata geçirdiğimiz eğlenceli ve eğitici çocuk etkinliklerinin yanı sıra düzenlediğimiz satranç turnuvası da ziyaretçilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde bu etkinlikleri çeşitlendirerek Başakşehir'de sosyal hayata pozitif katkılar sunmaya devam edeceğiz. V Metroway AVM, Başakşehir'de modern kent yaşamının merkezi olmaya devam edecek" dedi.

ÜNLÜ MARKALAR TEK ÇATI ALTINDA

Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı V Metroway AVM'de Migros, Teknosa, Mavi, Mr. DIY, Superstep ve Rossmann gibi büyük metrekarelerde faaliyet gösteren markalara Tiffany and Tomato, Armine Trend, Mizalle, Lizay Pırlanta, Koçak Gold, Yves Rocher, Kiğılı, D's Damat, Tudors, Avva, Samsung ve Siemens gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren markalar eşlik ediyor. V Metroway, aralarında HD İskender, Bursa Kebap Evi, Green Salad, Saloon Burger, Pidem ve Kahve Dünyası'nın da yer aldığı 18 kafe ve restoranı, 400 kişi oturma kapasiteli yeme-içme alanı, 600 metrekarelik çocuk oyun alanı, bin metrekareye yaklaşan terasları ve açık alanları ile ziyaretçilerine alışverişin yanında keyifli vakit geçirme ve eğlence fırsatı da sunuyor. Ayrıca AVM bünyesinde yer alan 550 araç kapasiteli otopark alanı da ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor.