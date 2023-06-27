Başkan Altay: Ulaşım filomuzu 50 yeni otobüsle daha güçlendiriyoruz

DOĞALGAZLI VE HİBRİT 50 YENİ OTOBÜS GELİYOR

Öz kaynaklarla alımını yaptıkları 127 yeni otobüsün ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK desteğiyle 50 yeni otobüsün alımını daha yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bu yıl içerisinde 30 solo, 20 körüklü olmak üzere 50 yerli üretim otobüsün daha alımını yapacağız. Bu otobüslerimizin ilk partisi olan 13 solo otobüsümüz, şehrimize geldi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından yakında hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Yeni gelen otobüslerimizin en önemli özellikliği; CNG (doğal gazlı) ve hibrit olması. Bu sayede hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz hem de yakıt tüketimini daha düşük seviyelere indiriyoruz. Yeni otobüslerimizin Konya'mız ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konya'da toplu ulaşım hizmeti veren Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler bir günde 97.000 kilometre yol kat ediyor. Bu da otobüslerin bir günde dünyanın çevresini yaklaşık 2.5 kez dolaşabileceği anlamına geliyor.