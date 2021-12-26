Başkan Erdoğan: Döviz kurları ile oynanan oyununu 1 saatte bozduk

İşte Başkan Erdoğan'ın buradaki konuşmasının satırbaşları:



5 MİLYAR 92 MİLYON TL'LİK YATIRIM BEDELLİ 215 ESER: Gaziantep'e her seferinde hizmet ve yatırım heybemizi doldurarak geliyoruz. 6. OSB'yi kuruyoruz. Bay Kemal lütfedip gelirsen, yerini gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesileyle beyran, baklava yerler, ağızları tatlanır. Yoksa bizimle uğraşmaktan hayatı kendilerine zehir edecekler. Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon TL'yi bulan 215 eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.







ÜLKELERİNİN FELAKETİ PAHASINA İKTİDAR PEŞİNDE KOŞTULAR: Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik ve oyunu çözdük. Bu süreçte ne sinsi hesaplar yapıldığını gördük. Ülkesinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanlara şahitlik ettik. Cumhur İttifakı'na saldıranlar, Türkiye ekonomisi batacak, bize de gün doğacak diye ellerini ovuşturuyorlardı.

TETİKÇİLERİ İBRETLE SEYRETTİK: İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmeye çalışan siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik. Biz bu süreçte çalıştık, iş zıvanadan çıktığında yeni paketimizi duyurduk.

BOŞUNA UĞRAŞMAYIN, ERKEN SEÇİM YOK: Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'te yapılacak.

ELEKTRİĞİ VEREN BİZİZ BEHEY CAHİL BAY KEMAL!: Bay Kemal 'Şanlıurfa Belediyesi'ni verin, elektriği bedava verelim' diyor. Bre cahil, belediyenin böyle bir yetkisi var mı? Elektriği veren biziz behey cahil. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda bu tuzaklara düşmeyelim.