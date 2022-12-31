Başkan Erdoğan duyurdu! İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirime gidildi

Son dakika haberleri: Enerjide dışa bağımlılığına son vermek isteyen Türkiye, son dönemde bu yönde birçok adım attı. Bu kapsamda, yılın sonuna doğru Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezervin keşfedildiği, Karadeniz Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküp olarak açıklanan keşfin yeni veriler ışığında 652 milyar metreküp olarak revize edildiği ve toplam rezervin 710 milyar metreküpe yükseldiği müjdesi geldi.