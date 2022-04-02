Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Ramazan’da et fırsatçılığına geçit yok





DÜNYADA DA ARTTI

Türkiye'de et fiyatlarının iki yıldır baskılandığını anlatan Yücesan, şöyle devam etti: "Pandemide restoranların kapalı olması ve turist sayısında yaşanan düşüş nedeniyle et talebi yüzde 30 düşmüş, bu da fiyatları baskılamıştı. Piyasaların yeniden açılmasıyla talep arttı ancak bu sefer süt fiyatları düşük gittiği için süt hayvanları kesildi. Bu da fiyatları baskılayan başka bir unsur olmuştu. Süt fiyatlarının artmasının ardından et fiyatları üzerindeki baskı kalktı. Fiyatlar zaten maliyetlere göre çok düşük kalmıştı. Şu anda olması gereken seviyelere geldi. Dünyada da et fiyatları arttı. Hali hazırda ithal etmeye kalksak iç piyasadan yüzde 10 daha yüksek olur. O nedenle üreticiyi desteklemek daha büyük önem kazandı. Üreticiye özellikle yem desteği artırılırsa ciddi bir rahatlama yaşanır."