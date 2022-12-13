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Giriş Tarihi: 13.12.2022 18:42 Son Güncelleme: 13.12.2022 18:45

Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi süreci nasıl işleyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi konusunda son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çok net konuşarak, "Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." dedi. İşte son dakika EYT haberi detayları!

Başkan Erdoğan’dan son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi süreci nasıl işleyecek?

Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını koruyor. EYT çalışmasında ilgili bakanlardan peş peşe mesajlar gelirken, Başkan Erdoğan Türkmenistan Ziyareti öncesi bu konuya değinerek, milyonların beklediği düzenlemeyle ilgili bilgi verdi.

Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması | Video

Başkan Erdoğan, EYT konusunu bu ay sonuna kadar neticelendireceklerini kaydederek bakanların çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, "İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili bugün sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım."

Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor."

"Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz."

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Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi süreci nasıl işleyecek?
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