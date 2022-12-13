Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını koruyor. EYT çalışmasında ilgili bakanlardan peş peşe mesajlar gelirken, Başkan Erdoğan Türkmenistan Ziyareti öncesi bu konuya değinerek, milyonların beklediği düzenlemeyle ilgili bilgi verdi.
Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması | Video
Başkan Erdoğan, EYT konusunu bu ay sonuna kadar neticelendireceklerini kaydederek bakanların çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, "İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili bugün sorulan soruya şu yanıtı verdi:
"EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım."
Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:
"EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor."
"Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz."