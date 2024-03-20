Başkan Güler: İkizce’ye doğal gaz gelecek, yol ve su sorunu kalmayacak

Ordu'nun İkizce ilçesinde vatandaşlarla buluşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Hilmi Güler, İkizce için yeni müjdeler açıklayarak önemli mesajlar verdi. İkizce için yatırımları peş peşe müjdeleyen Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Öncelikle söyleyeyim, Osman Kaygı ne diyorsa altına imzamı atıyorum. Onun sözü ve istekleri bizim imzamızı taşır. Doğalgaz çalışması ile hanım kardeşlerimiz rahat edecek. İkizce ilçemizi aydınlatmıştık şimdi de mahallerimize de bunu yapacağız. Yine cephe iyileştirme çalışmalarını yapacağız. Kreş projesini hayata geçireceğiz. İstihdamı artırarak sanayi ağırlık vereceğiz. Burada sizlere işyerleri açacağız. Düğün salonu projemiz de var. Devren Tepesi'nde seyir terası projesini hayata geçireceğiz. Tüm bu projeler sizlere hayırlı olsun. 32 muhtarımızla birlikte Osman kardeşimiz 5 yılda güzel çalışmalar yaptı. Şimdi daha da güzel çalışmalar yapacağız"

İkizce Belediyesi'nin bütçesinin yaklaşık 20 milyon lira olmasına rağmen İkizce'ye 5 yılda 108 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Güler, "Kendi aldığımız iş makineleriyle, beton asfalt tesislerimizle yol yapıyoruz, çalışıyoruz. Size söylüyorum, 2 yıl içerisinde İkizce'nin yol ve su meselesi kalmayacak" diye konuştu.

"FINDIĞIN FİYATINI ARTIK BİZ BELİRLEYECEĞİZ"

Fındıkta uzun süredir büyük bir mücadele verdiklerini, fındık fiyatına alternatif fiyat açıklayarak müdahale eden ve serbest piyasayı olumsuz etkileyen tekel firmalarına karşı verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlandığını anlatan Bakan Güler, "Fındığımız bundan sonra çok para edecek. Bundan sonra fındığınız kar edecek emeğinizin karşılığını alacaksınız. Fındık bir şekilde özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Artık fındık fiyatını biz belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.