Başkentte Kuyumculuk Zirvesi: Sahte altınla mücadele masaya yatırılacak

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, ülke çapındaki kuyumculuk sektörü temsilcilerinin katılacağı zirvede altının muhasebeleştirilmesinden sahteciliğe kadar 20 başlığın masada olacağını kaydetti.

SAHTEYİ TESPİT EDEN CİHAZLAR ALINDI

Sahte altınla ilgili sıkıntıların çok arttığını belirten Sönmez, "Bugün Darphanenin bastığı altınların replikalarından altın olmayan ürünlerin ileri teknoloji ile altın gibi kaplanarak kuyumcuların dolandırılması noktasına ulaştı. Kaplama ürünleri kuyumculara satarak kuyumcuları kandırıyorlar. Bununla ilgili makineler ithal etmeye başladık. Bu sarrafiye cumhuriyet altını, çeyrek dediğimiz altınlar var, has altınları paketli de olsa ayarının düşük olduğunu ya da hiç altın olmadığını tespit ediyor bu cihazlar. Yüzde 99'luk doğruluk payına sahip" diye konuştu.

Takıların kontrol edilmesi kısmının ise tam olarak aşılamadığını söyleyen Sönmez, "X-ışını floresan (XRF) makineleri var 50 binden başlayıp 100 bin dolara giden makineler. Hacim olarakta büyük. Kuyumcu mağazalarının metrekareleri ise bunlar için düşük kalıyor. Takıları kontrol için hem kaplamasına hem de mesela bileziği keserek asit damlatıyoruz" dedi.

YAKALATMA ORANI YÜZDE 95

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışanların yakalanmasına yönelik Ankara'da pilot bir çalışma başlattıklarını belirten Sönmez, "Çalışmayı diğer oda başkanlarımızda örnek almaya başladı. Diyelim bir kuyumcuya sahte ürün geldiyse hemen ürün fotoları mesajla sisteme giriliyor, bütün kuyumculara bunu iletiyoruz. Bazı durumlarda suç sabitse şahsın fotoğrafı da iletiliyor. Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü bu konu için 6 kişilik ekip kurdu. Ankara dışından sahte altın bozdurma amacıyla gelen şahıslar merkeze gidene kadar mutlaka yakalanıyor. Yakalatmada başarı oranımız yüzde 95'lerde" dedi.

Sönmez, zirvede Adalet Bakanlığı'ndan sahte altın satanlara karşı cezaların artırılmasına yönelik taleplerinin de olacağını kaydetti.

185 BİN TL ÜZERİ ALTIN ALIM-SATIMI KAYDEDİLİYOR

Sönmez, 185 bin liranın üzerinde altın alım-satımlarında vatandaşlara form doldurttuklarını belirterek, "Biz eğer kişiden ya da üründen şüphelenirsek bu formu ilgili birimlere yollamakla yükümlüyüz. Ancak bu limitin artırılması lazım" dedi.

22 ayar çeyrek gram, yarım gram ve gram altın alım-satımlarının da kuyumcular için yasaklandığını belirten Sönmez, "Artık bunları satmak ya da almak için Darphaneye gidilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

TEK FİYAT DÖNEMİ

Sönmez, televizyonlarda verilen altın fiyatı ile bazen kuyumcularda satılan altın fiyatı arasında ciddi makas olması nedeniyle kuyumcuların mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Zirvede geliştirdiğimiz 'Ziynet Fiyat' aplikasyonunu RTÜK'e tanıtacağız. Buradaki fiyatların baz alınarak ekranlara yansıtılması önerisinde bulunacağız. Aplikasyon Ocak ayı içerisinde hizmete alınacak" dedi.

Sönmez, Türk Cumhuriyetleri Kuyumculuk Platformu kurulmasına yönelik de çalışma başlattıklarını açıkladı.



ALTIN KİRALAMA SİSTEMİ

Toplantıda konuşan AgaOne Genel Müdür Yardımcısı Tanyel Yılmaz da Türkiye'ye getirmek istedikleri yeni altın kiralama modeliyle ilgili öncelikle sistemden yararlanmak isteyen firmaların kurumsal koşulları yerine getirerek kayıt altına girmek zorunda olacağını anlattı. Altın sahiplerinin fiziki altınlarını has olarak mülkiyetlerinde tutacaklarını ve karşılığında yine altın olarak kira geliri elde edeceklerini anlatan Yılmaz, özellikle uluslararası kurumsal yatırımcıların cazip kiralama koşulları olması halinde Türkiye'ye ciddi bir yatırımı altın/döviz olarak getireceklerini ve bunun da cari dengeyi pozitife çevireceğini belirtti.