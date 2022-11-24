Bataryanın tozunu attılar

Her gün kullandığımız cep telefonlarından, yeni piyasaya çıkan elektrikli araçlara kadar hayatımızın içinde etkileri oldukça büyük hale gelen piller var. Dünyada şu anda 46.4 milyar dolarlık lityum-ion battery üretiliyor. 2028'de 2 bin GWh'lık ihtiyaç olacağı tahmin ediliyor. Şu andaki rakamın neredeyse sekiz katı. Tabi bu bateriler bir anda çöp olmayacak çünkü her birinin içinde çok değerli madenler var. Kobalt, nikel, manganez ve lityum gibi madenlerin geri dönüşümü de şimdiden önemli bir iş alanı.Bu alanda Türkiye'de yatırımları olan Cengiz Holding, şimdi küresel bir marka olma yolunda adımlar atıyor. Holding iştiraki Eti Alüminyum ve Eti Bakır bünyesinde bu alanda faaliyet gösteren üretim tesislerinin yanında, İngiltere'de bulunan ICoNiChem firmasını 2020'de bünyesine katan firma alanında 'tek' durumunda. Tek firma olma özelliğini sağlayan ise ömrünü tamamlamış bataryalardan kobalt, nikel, manganez ve lityumun dördünü birden ayrıştırabilen yegane tesis olması.Çin, bu alanda açık ara önde olsa da Türkiye'den bir firmanın bu adımı atması önemli... Çünkü Eti Bakır aynı zamanda kobaltta dünya üretiminin yüzde 2'sini tek başına yapıyor. İngiltere'nin Widnes kentinde bulunan ICoNiChem'de soruları yanıtlayan Genel Müdür Emre Kayışoğlu, "Bugün batarya tozundan kobalt ve nikeli ayrıştırabiliyoruz. Lityum bunlar arasında en değerlisi. Onda da laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor; pilot üretime yakın zamanda başlamayı planlıyoruz. Manganez ayrıştırmasını da iki sene içerisinde yapacağız" dedi.Kayışoğlu, Eti Alüminyum'un Seydişehir'deki ürünlerini, buradaki teknolojiyle daha katma değerli hale getirebilmek için Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Mevcut tesise yakın bir bölgede yeni bir fabrika kurabiliriz" dedi.Mazıdağı'ndan gelen kobaltıİngiltere'de 13farklı ürüne çevirdikleriniKayışoğlu,uzun vadede özelliklekobalt, nikelve lityumun çokdaha büyük talepgöreceğini ifadeederek şunlarısöyledi: "Bunlargeleceği şekillendirecekelementlerolacak.Bugün dünyadakikobalt madenciliğinebaktığımızda,2035-2040 yıllarındaüretimin ihtiyacıkarşılayamayacağıhesaplanıyor.Dolayısıyla buradageri dönüşümsüreçlerinin acilendevreye alınmasıgerekiyor. Bugünsürdürülebilirlikleilgili gelecek hedeflerinimasaya yatırırkenherkes geridönüşümü konuşuyorama aslındageri dönüşümüyapabilen yok.Biz dünyada, bunavakıf sayılı firmalardanbir tanesiyiz.İngiltere'deTÜBİTAK'ın karşılığıolan bir kurumvar. Özelliklebatarya geri dönüşümprojelerineartık bizi de katıyorlar."