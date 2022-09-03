Batı kışı zor atlatacak

Rusya'nınkritik Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gaz akışını süresiz olarak askıya alması, soğuk kış ayları yaklaşırken Avrupa'da bir enerji kıtlığı korkusunu artırıyor. Özellikle Rus kaynaklarına bağımlı olan Almanya'da kış gelmeden depolama tankları doldurulmaya çalışılıyor. Şu anda depoların neredeyse yüzde 85 oranında dolu olduğu ancak şirketler ve haneler daha az yakıt kullanmadıkça 1 Kasım'a kadar yüzde 95 hedefine ulaşmanın zor olacağı belirtiliyor. Avrupa'da da depolamanın yüzde 80'i aştığı ama Rusya'nın muslukları kapalı tutması durumunda bunun Avrupa'yı kış boyunca ayakta tutamayabileceği vurgulanıyor.Gazprom'un kararının ardından AB'den tepki yağıyor. AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, gaz sevkiyatı tamamen dursa da Avrupa Birliği'nin depolama kapasitesi ve enerji tasarrufu önlemleri sayesinde krize iyi hazırlandığını iddia ediyor. Gentiloni, dün, "Rusya'nın gaz silahını aşırı kullanmasına direnmeye hazırız. Putin'in kararlarından korkmuyoruz,Ruslardan sözleşmelere saygı duymalarını istiyoruz, ancak yapmazlarsa tepki vermeye hazırız" açıklaması yaptı. Avrupa Komisyonu sözcüsü Eric Mamer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazprom'un Kuzey Akım 1'i kapatmak için "yanlış bahaneler" altında hareket ettiğini belirterek, "Bu aynı zamanda Rusya'nın sinizminin de kanıtı, çünkü sözleşmeleri yerine getirmek yerine gaz yakmayı tercih ediyor" dedi.Avrupa ülkeleri arasında Rus gazına en çok bağımlı ülke Almanya. Almanya tüketiminin yaklaşık yarısını Rusya'dan ithal ediyor. Fransa arzının üçte birini Rusya'dan alıyor. İtalya, Hollanda da bu oranlarda Rus gazı kullanıyor. En çok ithalatı ise Slovakya, Avusturya ve Letonya yapıyor.GEÇEN ay, boru hattı 10 günlük bakım nedeniyle kapatılmıştı. St. Petersburg yakınlarındaki Baltık Denizi'nin altından kuzeydoğu Almanya'ya uzanan 1.200 km'lik (745 mil) doğalgaz hattı bakım çalışmalarının ardından dün yeniden açılacaktı. Moskova, boru hattı üzerinden tedariki haziranda yüzde 40'a ve temmuzda yüzde 20'ye indirmişti.GAZPROM'UN kararı G-7 ülkelerinin ham petrol için tavan fiyat kabul etmesinden saatler sonra geldi. Şirket, gazın bağlantıya pompalanmasına yardımcı olan bir türbinde petrol sızıntısı tespit edildiğini ve onarımın ne kadar süreceğine dair bir gösterge olmadığını belirtiyor. Türbinlere hizmet veren Almanya merkezli Siemens Energy ise Gazprom tarafından belirtilen sızıntıların gaz akışını durdurmak için bir neden olmadığını söylüyor. Gazprom da dün uygun atölye bulunmadığını belirtti.GAZPROM, Kuzey Akım 1 boru hattının kapanmasının ardından Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 42.7 milyon metreküp (mcm) doğalgaz göndereceğini duyurdu. Kuzey Akım, Yamal-Avrupa ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken, Ukrayna üzerinden sevkiyat yarı yarıya azalmıştı. 27 üyeli Avrupa Birliği'nin kullandığı doğalgazın yüzde 38.1'i Rusya'dan geliyor.