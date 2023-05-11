Batılıların yerini Türkler dolduruyor

RUSYA'NIN Davosu St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF), bu yıl 14-17 Haziran'da düzenlenecek. SPIEF CEO'su Alexey Valkov, Türk firmalarının ambargo uygulayan ülkelerin firmaların yerini aldığını belirtti. Valkov, "Bu senenin ana konularından biri de ulusal para birimleri ile ticaret olacak. Türk firmaları da en çok ruble TL ile ticareti sordu. Diğer ülkelerden de benzer bir talep var. Daha geniş yer verilecek. Sigorta ve finansman, sanayi ve bilişim de diğer üç ana başlık" dedi. Forum için İstanbul'da Türk iş dünyası ile bir bilgilendirme etkinliği de düzenlendi. Etkinliğe, Valkov dışında IC Holding CEO'su Murad Bayar da katıldı. Rusya'nın IC Holding açısından önemli bir pazar olduğunu belirten Bayar, grubun Rusya ile uzun yıllara dayanan bu güçlü ilişkisinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ana yüklenicisi olma rolü ile devam ettiğini kaydetti.