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Giriş Tarihi: 28.3.2023

Bayraktar TB3, Teknofest’te vatandaşla buluşacak

BETÜL USTA BETÜL USTA
HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Bayraktar TB3, Teknofest’te vatandaşla buluşacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyareti sırasında önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği Bayraktar TB3 SİHA 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık sergilenecek.
TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.
Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak. Baykar, Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

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Bayraktar TB3, Teknofest’te vatandaşla buluşacak
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