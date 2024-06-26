Bayram tatili hava yolunda tarihi rekorları kırdırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet verildiğini belirterek, 14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında 52 bin 819 uçuşun gerçekleştiğini söyledi. Turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince bu yılın yolcu rekorunun kırıldığını aktaran Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcuyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı" ifadesini kullandı. YOĞUNLUK ARTTIBayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla havalimanlarındaki yoğunluğun arttığını belirten Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı'nda 14 Haziran'da 46 bin 69 yolcu sayısıyla bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 21 Haziran'da 2024'ün en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak 43 bin 508 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu sayısına ulaşılarak 2024'ün yolcu rekoru kırıldı" diye konuştu.Bakan Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise 20 Haziran'da 26 bin 762 yolcu ile bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldığına işaret etti. Bakan Uraloğlu, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da 17 Haziran'da 31 bin 728 yolcuyla bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını ifade etti.