Bayramda 35 milyon kişi seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demiryolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısının 35 milyonun üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, ulaşım sektöründeki yoğunluk ve hareketliliği kavimler göçüne benzeterek, "Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattık. Milletimizi sevdikleriyle buluşturmanın büyük bir mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki tatil süresince hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaşanan istatistiki bilgileri paylaştı. Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) 3 milyon 288 bin 897, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 796 bin 455, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan (Osmangazi Köprüsü dahil) 3 milyon 887, Osmangazi Köprüsü'nden 854 bin 224, MalkaraÇanakkale Otoyolu'ndan 162 bin 146, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 173 bin 006, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 795 bin 985, Menemen-AliağaÇandarlı Otoyolu'ndan 179 bin 971, Bolu Dağı Tüneli'nden de 942 bin 245 araç geçişi oldu. Otobanlardan toplam 383 bin 720 araç geçişi sağlandı.Terminal ve seyahat firmalarından toplam 6 milyon 115 bin 294 kişiye otobüs bileti sağlandı. Kurban Bayramı süresince bin 393 işletme ve 5 bin 18 otobüs denetlendi. Yolcu biletlerine fahiş fiyat uygulayan firmalara toplam 3.2 milyon TL idari para cezası verildi.23 Haziran-2 Temmuz 2023 arasında havalimanlarında 54 bin 124 uçak trafiği, 7 milyon 882 bin üstünde yolcu trafiği gerçekleşti. En çok uçuş ve yolcu trafiği toplam 15 bin 415 ve yaklaşık 2 milyon 410 bin misafir ile İstanbul Havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı'nda tatilin son günü olan 2 Temmuz'da yeni bir rekora imza atıldı. Bin 642 uçuş gerçekleştirilip yaklaşık 266 bin yolcu taşınarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Antalya Havalimanı'nda son on günde 10 bin 291 uçak trafiği gerçekleşerek, 1 milyon 735 bin üstünde misafir ağırlandı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2 bin 265 uçak trafiği gerçekleşti. Yaklaşık 238 bin yolcuya hizmet verildi. Demiryollarında ise toplam 827 bin 427 yolcu taşındı.