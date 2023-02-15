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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:44

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi.

AA
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatına 5 aile sosyal destek uzmanı, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına muhabir ve yönetmen, Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatına 5 gençlik hizmetleri memuru ve 5 spor uzmanı, İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına 5 çağrı karşılama memuru, İletişim Başkanlığının merkez teşkilatına 2 iletişim memuru, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının merkez teşkilatına sınav hizmetleri görevlisi kadroları ihdas edildi.

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Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 25 kadro ihdas edildi
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