Belediyeler deprem ve kuraklığa odaklanacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'ndeki 'Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler' panelinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde artık belediyelerin 'dirençli şehirler' ve 'sağlıklı şehirler' kavramının üzerinden deprem ve kentsel dönüşümü konuşacağını belirterek, "Belediyelerin konuşacağı ikinci önemli konu ise iklim değişikliği ve kuraklık olacak" dedi. Bursa'da üç tane CHP'li belediye olduğunu, kentsel dönüşüm alanında konuşan kimse olmadığını anlatan Aktaş, "Depremi sadece deprem olduğu zamanda hatırlarsak asla yol alamayız. 2020 yılından beri ilimizde 550 bin yapının bina envanterini çıkardık. Yüzde 80'ini tamamladık. Deprem bilim kurulu kurduk. 2 yılda 870 bin metrekare proje alanında 1.968 bina, 7.592 bağımsız bölüm yıkılarak, 10 bin konut üreteceğiz. Planlanan tüm kentsel dönüşüm çalışmalarında toplam 100 bin konut var. Amacımız dirençli şehirler ortaya çıkarmak" diye konuştu.Erkan Tan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, artık şehirlerin konuşulduğu, şehir rekabetinin öne çıktığı bir dünyada yaşadığımızın altını çizdi. Ticari hayatını, ekonomik değerini tamamlamış binaların yıkılmasını sağladıklarını anlatan Altay, "Konya'da yaz kış 28 derece sabit sıcaklıkta tutulan tropikal kelebek bahçesi var. Bu bir ilk. İçine geldiğiniz zaman kelebeklerin etrafınızda uçuştuğu bir tropik alanla karşılaşıyorsunuz. Yıllık ziyaretçi sayısı 500 bine ulaştı. Konya bugün belediyecilik olarak da herkesin gıpta ettiği bir şehir haline dönüştü" dedi.Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da "Hesabını iyi yapan belediye yönetimleri olması lazım. Küresel düşünüp, yerel hareket etmemiz gerekiyor. Metan gazından enerji üretiyoruz, çöpü direkt ayrıştırıyoruz" açıklamasını yaptı.