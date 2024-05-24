Belediyelerden tahsilat hızlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK borçları konusunda tahsilat sürecinin başladığını açıkladı. SABAH'a ziyareti ve Anadolu Yayıncıları Birliği toplantısında bakanlığının çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Işıkhan, "Belediyelerin SGK'ya olan borçlarını 31 Mart'tan sonra tahsil etme südecine başladık. Bu tahsilat sürecini hızlandırdık" dedi. Kök aylığı 10 bin TL olan 3 milyon 601 bin 551 emekli olduğunu belirten Işıkhan, "Özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız" dedi. 3 bin TL'lik bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde ödeneceğini belirten Işıkhan, "Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak" açıklaması yaptı.Devlet hastanelerinin, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetlerinin tutarlarını ödeme kapsamına aldığını söyleyen Bakan Işıkhan, emeklilerin aile hekimlerine giderek kronik ilaçlarını uzun süre hastaneye gitmeden reçeteyle yazdırabileceklerini belirtti. 2023'te İŞKUR'un 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini söyleyen Işıkhan, "Sayı an itibarıyla 540 binin üzerine çıkmış durumda. Yıl sonuna kadar 1.5 milyon kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyoruz. Uygulanan politikalarla kayıt dışı istihdam oranını yüzde 50'den 25'e indirdik" diye konuştu.