Belirsizliklere rağmen küresel büyüme devam ediyor

Ortadoğu'daki krizler, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve ticaretteki belirsizlikler... Küresel sigorta sektörü, 2025 yılına büyük meydan okumalarla girdi. Ancak MAPFRE Economics'in yayımladığı 2025 Ekonomi ve Sektör Görünümü Raporu, tüm zorluklara rağmen sektörün bu yılı güçlü şekilde geçireceğini ortaya koyuyor.

KÜRESEL REEL BÜYÜME

Rapora göre, sigorta pazarında Hayat branşı yüzde 6.2, Hayat Dışı branşı ise yüzde 5.2 oranında büyüme var. Küresel ekonominin performansı, bu büyümenin sürdürülebilirliği için kritik olacak. MAPFRE Economics, dünya ekonomisinde 2025 için yüzde 2.9 büyüme öngörürken, 2026'da bu oranın yüzde 3'e çıkacağı tahmin ediyor. Enflasyonun ise bu yıl yüzde 3.4, gelecek yıl yüzde 2.9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

DENGELİ BÜYÜMEYE GEÇİŞ

Türkiye sigorta pazarı da son yıllardaki güçlü artışın ardından 2024'ten itibaren daha dengeli bir büyüme dönemine giriyor. Hayat dışı sigortalarda büyümenin 2024'te yüzde 74.6, 2025'te yüzde 36.9 ve 2026'da yüzde 25 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Hayat sigortalarında da benzer bir tablo öne çıkıyor. 2024'te yüzde 77.8 büyümesi öngörülen hayat segmenti, 2025'te yüzde 38.3 ve 2026'da yüzde 25.7 seviyelerine inecek. Bu projeksiyonlar, Türkiye'de sigorta sektörünün yüksek tempolu büyümeden daha sürdürülebilir ve dengeli bir döneme geçiş yapacağını, ekonomik politikaların ve piyasa dinamiklerinin sektörün geleceğini şekillendireceğini gösteriyor.

HAYAT DIŞINDA ABD ÖNE ÇIKIYOR

Hayat sigortası segmentinin özellikle düşen enflasyon ve yatırım portföylerindeki kârlılığın artışı sayesinde büyüme kaydedeceği öngörülüyor. Ancak 2026'da büyümenin biraz yavaşlayarak yüzde 6'ya gerilemesi bekleniyor. Hayat Dışı branşta ise büyümenin ana motoru Kuzey Amerika olacak. Raporda, bu bölgedeki güçlü pazarın küresel büyümeyi sürüklediği vurgulanıyor. Buna karşın Avrupa ve Birleşik Krallık sigorta sektöründe daha düşük paya gerileyecek; bunun arkasında ise yapısal sorunlar ve daha zayıf ekonomik ortam bulunuyor.



BİLANÇODA KÂRLAR İKİYE KATLANDI

SİGORTA sektöründe firmaların bilanço dönemlerinde açıkladıkları veriler de oldukça yüksek kârlılıklara işaret etti. 2024 Haziran–2025 Haziran dönemine ait finansal sonuçlara göre çoğu şirketin kârını neredeyse ikiye katlaması, Borsa İstanbul'da sigorta hisselerine yönelik beklentileri de artırdı. AGESA Hayat Emeklilik, net kârını 1.19 milyar TL'den 2.38 milyar TL'ye çıkararak yüzde 98.99 artış kaydetti. Aksigorta da 608 milyon TL'den 1.20 milyar TL'ye ulaşarak yüzde 98.87 büyüdü. Benzer şekilde Ray Sigorta, 1.07 milyar TL'den 2.12 milyar TL'ye çıkarak yüzde 98.04 artışla dikkat çekti. Türkiye Sigorta, 6.56 milyar TL olan kârını 9.33 milyar TL'ye yükselterek yüzde 42.09 büyüme açıkladı. Mutlak büyüklükte sektörün en güçlü oyuncusu olan şirket, liderliğini pekiştirirken, yatırımcılara da sinyal verdi. Anadolu Hayat Emeklilik ise 2.12 milyar TL'den 2.36 milyar TL'ye çıkardı.