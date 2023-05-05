Benli: Depremde 5.7 milyar TL hasar dosyası açtık

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, deprem bölgesinde hasarların hızlıca alınabilmesi ve işlemlerin başlayabilmesi için hasar ihbar çadırları kurduklarını, mobil hasar ve bilgilendirme merkezlerini bölgeye yönlendirdiklerini belirtti. Basınla sohbet toplantısında konuşan Benli, "Şimdiye dek hayat dışında 43 bin hasar ihbarı aldık. 5.7 milyar TL hasar dosyası açtık. Hayat tarafında ise 6 bin 158 adet dosya ihbarı ile toplam hasar tutarımız 403 milyon TL oldu" ifadelerini kullandı.Türkiye Sigorta'nın prim üretiminde 2022'de bir önceki yıla göre hayat dışında yüzde 114.2, hayat branşında da yüzde 74.8 oranında büyüme başarısı gösterdiğini anlatan Benli, "Emeklilik branşındaki büyüme oranı ise yüzde 84 oranında gerçekleşti" diye konuştu. Benli, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in birleşme öncesi döneme göre, 2019-2022 yıllarını kapsayan dönemde, aktif büyüklüğünü yüzde 237 artırarak, yaklaşık 140 milyar TL'ye ulaştırdığını anlattı. Prim üretiminde yüzde 198, fon büyüklüğünde ise yüzde 262'lik bir gelişme göstererek net kârını yüzde 98 artışla 4.3 milyar TL'ye yükselttiğini söyleyen Benli, şöyle devam etti: "6 şirketin oluşturduğu sigorta kapasitesi ve birleşmenin yarattığı sinerji ile ortaya çıkan bu büyük güçle sigortalılarımızdan yatırımcılarımıza kadar son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisine alan olumsuzluklara rağmen herkes için daha fazla değer ürettik."Türkiye Sigorta'nın sektörde yapıcı rekabeti artırdığının altını çizen Benli, "İddiamız büyük ve tüm branşlarda liderlik. 2023'ün ilk 3 ayında Türkiye Sigorta 12.2 milyar TL, Türkiye Hayat Emeklilik 2.7 milyar TL prim üretti. Bireysel emeklilikte 104.1 milyar TL fon büyüklüğü ile sektör lideriyiz. Türkiye'nin Sigortası olmanın gurunu yaşamaya devam ediyoruz. 2022'de yakaladığımız ivmeyi, 2023'e de taşıyıp Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir şekilde sürdürecek ve artıracağız. Bu yıl, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olma hedefimizi somutlaştıracağız" diye konuştu.HAYATIN her alanında yer almak, gücünü iyilik için kullanmak amacını taşıyan bir şirket olduklarını vurgulayan Benli, "Deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması için ayni ve nakdi yardımlarımızla, afetzede vatandaşlarımızın barınma çözümleri için evlerini açan vatandaşlarımıza Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortamızla, kalıcı konutların inşası sürerken barınma ihtiyacının giderilmesi için Türkiye Sigorta obasıyla, birlik ve beraberliğin iyileştirici gücüyle afet psikolojisinden bir nebze de olsa kurtulabilmeleri için Ramazan ayında 11 ilimizde kurduğumuz iftar sofralarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk" dedi.